Gähnende Leere herrschte am Montag am Steyrer Bahnhof. Die ohnehin nicht für übertriebene Geschäftigkeit bekannte ÖBB-Verkehrsdrehscheibe mit Bahn- und Bushaltestelle wirkte an diesem Streiktag noch trostloser als sonst üblich. Beim Lokalaugenschein treffen wir am Fahrscheinautomaten aber immerhin einen Fahrgast, der sein Ticket löst: "Zum Glück fahren heute ja alle Regionalbusse", sagt er mit breitem Lächeln und dampft in Richtung des Liftes des Bahnhofsparkdecks ab.