Bei einer offiziellen Baustellenbesichtigung im Juli hatten die Investoren des neuen CityPoint Steyr noch zweckoptimistisch die Wiedereröffnung des stadtnahen Einkaufszentrums für September in Aussicht gestellt. Letztlich ging es aufgrund so mancher Unwägbarkeiten bei einem derart großen Umbauprojekt dann doch nicht so schnell.