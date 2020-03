Altstoffzentren sperren auf

Am Freitag, 3. April, werden alle Altstoffsammelzentren im Bezirk zu gewohnten Betriebszeiten aufsperren. Den Auftakt macht das ASZ Bad Hall, das zusätzlich bereits einen Tag früher, am Donnerstag, 2. April, öffnet. Es gilt ein Meter Mindestabstand, Lieferanten werden in Blöcken abgefertigt.

