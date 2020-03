Altstoffsammelzentren nehmen wieder Betrieb auf

Die Haushalte sollen während der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus nicht im Müll versinken. Landesrat Stefan Kaineder (G) und die Obleute der Bezirksabfallverbände haben sich daher darauf verständigt, dass in den Altstoffsammelzentren (ASZ) unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen der Betrieb wieder aufgenommen wird. "Zwischenzeitig herrschen bei manchen Sammelinseln schon hygienisch bedenkliche Zustände", sagt der Obmann des Bezirksabfallverbandes Steyr-Land, Garstens Bürgermeister Anton Silber (VP).

Damit die Entsorgung wieder läuft, sollen die ASZ wieder aufsperren. Vorerst will Silber aber sicherstellen, dass das Personal auch mit Masken und sonstigem Schutz vor einer Ansteckung ausgestattet wird. Dann sollen in den ASZ bei Blockabfertigung nur Kofferraumlieferungen mit Altglas, Plastik, Papier, Kartonagen, Lacken, Altspeiseöl und Batterien entsorgt werden können. Den Anfang soll das ASZ in Bad Hall am 2. April machen, tags darauf sollen die anderen folgen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at