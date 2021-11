Altenpflegerinnen reicht es

Wie viele neue Planstellen man angesichts der überbordenden Arbeit in den Alten- und Pflegeheimen der Stadt Steyr fordert, konnte gestern Personalvertreter, Gemeinderat und Gewerkschafter Georg Stimeder (SP) nicht beziffern. Die Kollegenschaft, unterstützt von den Spartengewerkschaften GPA, Vida, Younion und GÖD, machte ihrem Unmut bei einer Protestkundgebung "Es ist 5 nach 12 – geh raus und zeig dein Gesicht!" einfach einmal Luft.

"Es braucht endlich eine adäquate Entlohnung, mehr Freizeit und dringend mehr Personal", sagte Stimeder, der vehement forderte, dass das Land OÖ endlich den Personalschlüssel, um wie viele Bewohner sich eine Pflegekraft zu kümmern habe, an heutige Gegebenheiten anpassen solle. In welchem Umfang der Personalstand damit erhöht werden müsste, konnte Stimeder konkret nicht sagen. Was nichts ausmacht, weil Sozialstadtrat Michael Mayr (SP) ohnehin die Bedürfnisse kennt. Vor Jahren hat die Stadt schon an allen drei Heimstandorten den Personalstand um vier Personen über das Plansoll hinaus aufgestockt. "Ich würde auch jetzt sofort zusätzliche Pflegekräfte einstellen, was natürlich mehr Geld kostet. Aber ich kriege kaum jemanden auf dem Arbeitsmarkt."