Alte Steyrer Meister hören und verstehen

Ein neues Veranstaltungsformat von Dominikanerhaus und Landesmusikschule Steyr holt ab Freitag einmal im Semester große Steyrer Kunstpersönlichkeiten – Männer wie Frauen – vor den Vorhang. "Das Format ‚O Musica! Du edle Kunst‘ verfolgt das Ziel, die musikgeschichtliche Relevanz der alten Eisenstadt wieder hör- und sichtbar machen", sagt Musikschuldirektor und Mitinitiator Martin Fiala. Los geht es am Freitag, 29. September, um 18 Uhr mit einer Einführung im Dominikanerhaus – so wie man es etwa vom großen Musikfestival in Grafenegg kennt. Zum Auftakt widmet sich die neue Veranstaltungsreihe Sebastian Ertel (1555 bis 1618) und Paul Peuerl (1570 bis 1625) – einem katholischen und einem evangelischen Kirchenmusiker in unmittelbarer Nachbarschaft. In einem Bericht aus dem Stadtarchiv Steyr schildert der Geistliche Ertel, dass er im Ordensgewand der Benediktiner durch Steyr ging und von der Stadtbevölkerung beinahe erschlagen worden wäre. "In der Zeit von Reformation und Gegenreformation ging es in der Kirchenmusik wesentlich friedlicher zu als vor den weltlichen Toren", sagt Fiala. In der damaligen Kirchenmusik eiferten viele Komponisten, die etwas auf sich hielten, Giovanni Gabrieli nach, dem venezianischen Kirchenmusiker am Markusdom an der Schwelle von der Renaissance zum Barock.

Nach der Einführung folgt der Hörgenuss. Sopranistin Martina Landl und die Blechbläser von Solid Brass bringen Werke von Peuerl und Ertel zu Gehör. "Wir wollen aber auch zeigen, was sich in jener Zeit musikalisch in Deutschland und England tut, und schließen ab mit Johann Sebastian Bach", erläutert Fiala.

Bruckner und Schubert

Der Frühling 2024 steht ganz im Zeichen Anton Bruckners – eine Ergänzung zu einer großen Ausstellung im Stadtmuseum. Die Blechbläser werden von Chören abgelöst. "Anton Bruckner hat mehr als 20 Jahre die Sommer in Steyr verbracht, er hat hier gearbeitet und viele Freundschaften gepflegt – Steyr kann zu Recht den Namen Brucknerstadt tragen", sagt Fiala.

Nach Bruckner im Frühjahr wartet im Herbst 2024 ein weiterer großer Name – Franz Schubert – darauf, näher beleuchtet zu werden.

Der März 2025 steht musikalisch gesehen ganz im Zeichen der Frauen. Hilde Hager-Zimmermann und weitere musikschaffende Frauen in Steyr und Umgebung soll dann die Aufmerksamkeit zukommen, die ihnen zu Lebzeiten zumeist verwehrt geblieben ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst