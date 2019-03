Alte Leitung für das neue Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum

STEYR, KIRCHDORF. Was die Spatzen längst von den Dächern pfiffen, wurde gestern im Laufe des Nachmittags auch offiziell beschlossen: Das am 1. Jänner 2020 startende „Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum“ wird mit michael Hubich, Walpurga Auinger und Heinz Kosma jene Kollegiale Führung haben, die aktuell bereits am Landeskrankenhaus Steyr tätig ist.

Das neue „Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum“ wird mit Jahreswechsel aus dem Zusammenschluss der Landeskrankenhäuser Steyr und Kirchdorf entstehen.

Der 45-jährige Michael Hubich leitet seit Jänner 2017 die Ärztliche Direktion am LKH Steyr, davor war er im Ordensklinikum Linz beschäftigt. Die designierte Pflegedirektorin Walpurga Auinger (56) war in den Jahren 1994 bis 2002 bereits Pflegedirektorin am LKH Kirchdorf und übernahm 2002 die Leitung der Pflegedirektion am LKH Steyr. Heinz Kosma, 55-jähriger Steyrer und designierter Kaufmännischer Direktor, blickt ebenso auf eine jahrzehntelange Managementerfahrung zurück. Er leitet die Kaufmännische Direktion des LKH Steyr seit dem Jahr 1993.

„Die Erfahrungen aus der Zusammenführung der drei Spitalsstandorte Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck zum Salzkammergut-Klinikum im Jahr 2014 haben gezeigt, wie wichtig es ist, die zukünftig verantwortlichen Führungskräfte frühzeitig zu bestellen und schon in der neuen Funktion aktiv in das Projekt einzubinden“, sagt Landeshauptman-Stv. und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander, „ich freue mich daher, dass wir drei bestens qualifizierte Persönlichkeiten für die Leitung gewinnen konnten.“ Karl Lehner und Harald Schöffl, die Geschäftsführer der Oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH, sind überzeugt, „dass mit der getroffenen Personalentscheidung erfahrene Persönlichkeiten die Schlüsselpositionen leiten werden.“

