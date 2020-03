"Als Fußgänger und Radfahrer ist man in Steyr in vielen Situationen Freiwild"

Im Jahr 1993 hatte der Innsbrucker Verkehrsplaner Helmut Stickler erstmals ein umfassendes Verkehrskonzept für Steyr erarbeitet. Danach gab es Einigkeit darüber, den motorisierten Individualverkehr auf das Notwendigste zu reduzieren. So weit, so gut.

Ab 2003 wurde dieses Stickler-Konzept unter Einbeziehung der Bevölkerung und einer umfassenden Verkehrszählung von der TU Graz überarbeitet, nachdem sich die "Verkehrsprobleme in Steyr in den vergangenen zehn Jahren geändert und zum Teil verschärft" hatten, so die damalige Stadtspitze. Resultat waren etwa die Kurzparkzone im Wehrgraben rund um die Fachhochschule, der Anstoß für den Bau einer zentrumsnahen Tiefgarage oder auch der Aufstiegshilfe auf den Tabor.

Seither haben sich die Anforderungen moderner Mobilität verändert. E-Bikes etwa waren damals noch kein Thema, die Klimakrise ebenso wenig. Bereits im Spätherbst haben daher Grüne und Neos im Gemeinderat angeregt, von Experten ein neues Verkehrskonzept erstellen zu lassen. Bei SP, FP und VP stieß dies jedoch, auch aus Kostengründen, auf wenig Gegenliebe. Im jüngsten Verkehrsausschuss wurde von der SP ein Antrag – allerdings nicht fristgerecht – eingebracht, das Konzept betreffend Fuß- und Radverkehr zu überprüfen. Damit wird sich nun der Verkehrsausschuss am 4. Juni befassen müssen.

Auch Experten beiziehen

Zustimmung signalisiert der Vorsitzende, Vizebürgermeister Helmut Zöttl (FP): "Die magistratsinterne Planungsabteilung mit Thomas Froschauer an der Spitze soll evaluieren, was sich alles verändert hat, was bereits erzielt wurde." Dies sei kostengünstiger und effizient. "Nur darf es kein Konzept für die Schublade werden."

"Jede Straße muss fußgänger- und fahrradfreundlich werden", fordert Gemeinderat Pit Freisais (Neos), "ohne Auto unterwegs zu sein, muss eine attraktive Alternative sein." Aktuell seien Fußgänger und Radfahrer in vielen Situationen Freiwild. Dabei sei Lebensqualität ein entscheidender Faktor im Wettbewerb der Regionen. Womit er bei den Grünen offene Türen einrennt. Stadtrat Reinhard Kaufmann: "Die Bundesregierung hat die Verkehrswende ausgerufen, das müssen auch wir umsetzen." Es gelte, umweltfreundliche Mobilität zu forcieren und Alternativen attraktiv zu gestalten.

Mobilität habe sich deutlich verändert, etwa durch E-Bikes, die Straße müsse entlastet werden, aktuell stecke man auch mit dem Bus häufig im Stau fest, sagt Thomas Kaliba (SP): "Unser Fachleute sollen evaluieren, aber wir werden wohl auch externe Experten benötigen." Etwas, das Thomas Schurz (VP) befürwortet: "Man muss hier Geld in die Hand nehmen." Wichtige Themen seien Fahrradnetz, Bahnhof und Parksituation.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at