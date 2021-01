Die Marktgemeinde an der Passhöhe zwischen Nieder- und Oberösterreich birgt allerhand Geheimnisse. Der aus Amstetten stammende Historiker Gerhard Zeilinger hat sie jetzt in einem 350 Seiten dicken Heimatbuch gelüftet, das seinesgleichen sucht. Die Nachforschungen reichen bis weit in die Erdgeschichte zurück, als Gaflenz noch am Boden eines "Urmeeres" lag. Geologen wissen, dass noch vor 130.000 Jahren die Ybbs durch das untere Gaflenztal in die Enns floss.