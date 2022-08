"Ein wenig gefürchtet hab ich mich damals schon, als plötzlich all diese wilden Kerle vor mir gestanden sind", erinnert sich der heute 67-jährige Raimund Locicnik an eine Urlaubsreise mit Eltern und Schwester vor genau 60 Jahren. Diese "wilden Kerle" waren die aus dem damaligen Jugoslawien stammenden Nebendarsteller der ersten Produktion der Winnetou-Kultfilmreihe nach den beliebten Roman-Vorlagen von Karl May.