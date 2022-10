Wir schreiben das Jahr 1904. Der in Braunau 1889 geborene Adolf Hitler war zu dieser Zeit noch kein irrer Diktator und Massenmörder, sondern ein Jugendlicher im Alter von 15 Jahren. Bereits zweimal hatte der später oberste Nazi-Verbrecher in der K. k. Staats-Realschule Linz an der Steingasse nicht in die nächste Schulstufe aufsteigen dürfen – wegen Verfehlung des Leistungszieles.