Alois Lindenbauers Schau zeigt die "Nahrung Natur"

Mit einem spannenden Themenabend wird die Ausstellung "Nahrung Natur" von Alois Lindenbauer im Prevenhuberhaus in Weyer am Freitag, 27. Jänner, ab 19 Uhr zu Ende gehen. Im Mittelpunkt stehen dabei drei Kurzvorträge, die sich dem Thema "Die Geologie in Natur, Wissenschaft und Kunst" widmen. In der anschließenden Diskussion laden der Künstler, zwei Geologen und ein Kulturhistoriker zur Diskussion, um den Schaffensprozess des Künstlers transparent und nachvollziehbar zu machen. Dabei spielen Begriffe wie Transformation, Nachhaltigkeit und Schöpfungsverantwortung eine wichtige Rolle. Moderation: Andreas Kupfer.

