Alles für die Kuh: Freiwillige schufteten auf der Feichtaualm

Auf der Feichtaualm im Nationalpark Kalkalpen fand kürzlich eines der vielen Bergwaldprojekte des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) statt. Die Weideflächen für die rund 88 Rinder sind dort durch umgefallene Bäume blockiert. 14 Freiwillige machten kürzlich reinen Tisch für das Weidevieh.

Die Feichtaualm liegt auf 1360 Metern. Der Weidebetrieb ist durch umgefallene Bäume stark beeinträchtigt. Ganze Wiesenabschnitte können von den Rindern nicht mehr erreicht werden. Wird jetzt nichts getan, drohen die abgeschnittenen Weideflächen bald gänzlich zu verwalden.

Die Hindernisse sollen beseitigt werden, damit die Almflächen wieder in vollem Umfang genutzt werden können. Dafür sind viele starke Hände und ein großes Maß an Ausdauer gefragt. 14 Freiwillige aus ganz Österreich und Deutschland kamen zusammen und packten an. Die wichtigste Arbeit bestand darin, das Astwerk und Stammholz der umgefallenen Bäume zu beseitigen. Mit Motorsägen und Astscheren werden die großen Stämme aufgearbeitet und anschließend von den Helfern aus den Almweiden weggeräumt.

Für die freigelegten Flächen werden neue Wassertröge gebaut, damit das Vieh auch in den wiedergewonnenen Wiesen genügend trinken kann. Zwei Tonnen schwere Fichtenbloche werden dafür ausgehöhlt und entrindet, alles mit alten Handwerkzeugen wie Dexel und Entrinder. Rund 500 schweißtreibende Arbeitsstunden wurden in der Bergwaldwoche geleistet. "Es ist ein starkes Zusammenwachsen, was hier bei der Arbeit unter den Teilnehmern entsteht", sagt Siegfried Ellmauer, Leiter des Bergwaldprojekts Feichtaualm. Die Mühsal zahlt sich aus. Sind die Weiden erst einmal freigelegt, kommen gleich schon große Gruppen neugieriger Kühe angetrottet und freuen sich über die wiedergewonnenen saftigen Gräser und Kräuter.

Der Wald rund um die Feichtaualm besteht zu 90 Prozent aus hier heimischen Bergfichten, die die wärmeren Temperaturen schwer ertragen – ein Paradies für den Borkenkäfer. "75 Prozent des Nationalparks sind strenge Naturschutzzone, die Erhaltung der umliegenden Bergwiesen und Almweiden ist aber genauso wichtig – zum Schutz der Vögel und der Artenvielfalt", sagt Nationalparkdirektor Josef Forstinger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Molln Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.