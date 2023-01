Alleinerziehend, Patchwork, Queer: Was bedeutet, Feministin zu sein?

Den Blick auf aktuelle Entwicklungen im Feminismus will heute, Mittwoch, ab 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion auf Einladung der Initiative Kulturschiff im Kulturhaus Röda im Steyrer Wehrgraben lenken: Zwischen Gender-Pay-Gap und engagierten Transgender-Debatten – was bedeutet es in der heutigen Zeit, Feministin zu sein?

Noch immer machen tradierte Geschlechterrollen die Runde, und den Frauen werden pflegende und sorgende Tätigkeiten zugeschrieben. In der gesellschaftlichen Realität sieht es aber anders aus: Alleinerziehende, Patchwork-Familien und queere Beziehungen sind weit verbreitet. Wie kommt das heutige Zeitalter damit zurecht? Und was muss sich in der Arbeitswelt ändern?

Erst Lesung, dann Diskussion

Die beiden Autorinnen Mareike Fallwickl und Lisa-Viktoria Niederberger versuchen gemeinsam mit der Schauspielerin Claudia Seigmann bei dieser Podiumsdiskussion aktuelle feministische Perspektiven ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Susanne Pollinger moderiert den Abend im Röda.

Als Einstimmung auf die Podiumsdiskussion stellt das Trio aktuelle Werke vor. Fallwickl liest aus ihrem aufwühlenden und hellsichtigen neuen Roman "Die Wut, die bleibt". In diesem geht es um die Schicksale dreier Frauen: einer ganz jungen, einer alternden und einer, die sich einfach dem entzogen hat, was das Leben einer Mutter zumutet.

Helene, Mutter von drei Kindern, steht beim Abendessen auf, geht zum Balkon und stürzt sich ohne ein Wort in den Tod. Der schockierten Familie fehlt plötzlich alles, was sie bisher zusammengehalten hat: Liebe, Fürsorge, Sicherheit. Helenes beste Freundin Sarah, die sie ihrer Familie wegen zugleich beneidet und bemitleidet hat, wird in den Strudel der Trauer und des Chaos gezogen. Lola, Helenes älteste Tochter, sucht nach einer Möglichkeit, mit ihren Emotionen fertigzuwerden, und konzentriert sich auf das Gefühl, das am stärksten ist: Wut.

Seigmann stellt den von ihr für "Female Positions" verfassten Beitrag vor, und Lisa-Viktoria Niederberger liest aus "Wie wir sind".

