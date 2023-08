Alleebäume müssen nach Pilzbefall umgesägt werden

Der Radikalschnitt der Linden in der Pocksteiner-Allee rächt sich 50 Jahre später. Jetzt müssen zwei Bäume weg.

Am Montag wurde die bekannte "Pocksteiner-Allee" in Waidhofen für Waldarbeiten für drei Tage gesperrt. Säge und Axt müssen sein. Stadtförster Georg Brenn hat bei seiner alljährlichen Inspektion der 150 Linden, die der Verschönerungsverein 1898 zum 50-jährigen Thronjubiläum von Kaiser Franz Joseph entlang der Prachtstraße gepflanzt hat, eine weitgehende Schädigung durch einen Schmarotzer festgestellt, der die Bäume schon seit Jahren in Beschlag genommen hat.