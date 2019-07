Alle Steyrer dürfen der Stadt ihre Ideen zum Thema Radfahren mitteilen

Wo drückt die Steyrer der (Rad-)Schuh, wenn es um das Thema "umweltfreundlicher Nahverkehr" geht, wollen Mobilitätsstadtrat Reinhard Kaufmann und die Verkehrsplanung des Steyrer Magistrates wissen. Ab sofort können Verbesserungsvorschläge für den Radverkehr in Steyr gemacht werden, ebenso soll auf diverse Probleme hingewiesen werden.

"In Zusammenhang mit dem politischen Auftrag an alle Magistratsabteilungen, Vorschläge zum Thema Klimaschutz zu machen, wollen wir die Bevölkerung einbinden", sagt Kaufmann. Die Verkehrspolitik müsse sich verstärkt auf umwelt- und klimafreundliche Verkehrsmittel verlagern. Auf Strecken bis etwa fünf Kilometer komme dabei dem Fahrrad große Bedeutung zu.

Kaufmann: "Viele Alltagswege innerhalb der Stadt fallen in diese Kategorie. Die Themen Sicherheit und zügige Befahrbarkeit der Radrouten sowie gute Abstellmöglichkeiten sind wesentliche Faktoren bei der Wahl des Verkehrsmittels."

Eine Reihe von Verbesserungsmaßnahmen und Lückenschlüssen des Radroutennetzes in Steyr seien aber bereits in Planung oder unmittelbarer Vorbereitung. Unter anderem betreffe dies den Unteren Schiffweg, die Querung der Tomitzstraße unterhalb des Tunnels und eine bessere Zufahrt zum BMW-Werk. Neben solchen umfangreicheren Projekten können oft kleine, lokale Maßnahmen die Sicherheit und Bequemlichkeit des Radverkehrs verbessern.

"Radfahrer wissen aus der Praxis am besten, wo Probleme bestehen", sagt Kaufmann. Er höre etwa immer wieder die Frage, wie man zügig zum Stadtplatz komme.

Der Stadtrat selbst hat auch seine Wünsche: "Die radfahrfreundliche Variante beim Posthofübergang würde nur um rund 200.000 Euro mehr kosten als das von Bürgermeister Hackl favorisierte 1,2-Millionen-Projekt mit Lift beim Hey!." Ebenso sei ihm der Lückenschluss in Richtung Wolfern durch den Wald ein Anliegen.

Ideen zum Radverkehr

Verbesserungsvorschläge zum Thema Radfahren bzw. zu Problembereichen in der Stadt Steyr, wenn möglich mit informativen Fotos ergänzt, können per E-Mail geschickt werden an: radfahren@steyr.gv.at oder reinhard.kaufmann@ steyr.gv.at oder per Post an Stadtrat Reinhard Kaufmann, Rathaus, Stadtplatz 27, 4400 Steyr. PS: Auch für Fußgänger relevante Ideen sind willkommen.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at