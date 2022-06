Alle Grünflächen sind "bio": "Goldener Igel" für die Stadt Amstetten

AMSTETTEN. Die Stadtgemeinde kann jetzt auch die Plakette mit dem "Goldenen Igel" an die Rathauspforte nageln lassen. Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger (VP) hat die höchste Auszeichnung, die es bei der Aktion "Natur im Garten" zu ernten gibt, an Bürgermeister Christian Haberhauer (VP) und Vize Dominic Hörlezeder (G) als Umweltstadtrat überreicht.

Der "Goldene Igel" ist kein verliehener Ehrentitel, sondern eine Belohnung für konsequente Arbeit, die nachgewiesen werden muss. Die Gemeinden, die die nicht leichtfertig vergebene Plakette haben wollen, müssen ihre Grünraumpflege penibel dokumentieren, wobei zum Pflanzenschutz und zur Düngung nur biologische Stoffe verwendet werden dürfen. Ebenso ist der Gebrauch von Erde, in der noch immer Torf enthalten ist, ein Tabu für Gemeinden, die bei der naturbelassenen Gärtnerei die besten sein wollen. Hörlezeder erinnerte daran, dass eine Gärtnerei ohne Chemiekeule schon seit 20 Jahren in der Mostviertelstadt Tradition habe: "Wir haben als Stadt eine Vorbildrolle", ist es für Hörlezeder wichtig, dass die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehe. "Bei den Grünflächen ist für uns auch der Artenschutz immer wichtiger geworden", merkte Bürgermeister Haberhauer an. Eichtinger verwies darauf, dass Grünoasen für die Bewohner der Städte als Lebensraum immer wichtiger würden. Dass bei deren Pflege die Vorgaben von "Natur im Garten" zu 100 Prozent umgesetzt würden, sei ein guter Begleiteffekt. (feh)