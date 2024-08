Alle 100 Jahre einmal "Fenster putzen"

Kyra Kleinschmidt in der Werkstatt in der Glasmalerei in Schlierbach

42 Gemäldefenster gibt es im Linzer Mariendom, jedes einzelne erzählt eine Geschichte aus der Genese des Landes Oberösterreich. Nach und nach sollen 30 dieser Fenster in einem zehn Jahre dauernden Prozess (bis 2030) in der Glasmalerei in Schlierbach restauriert werden. Zwei Monate dauert das pro Fenster. Derzeit befindet sich das "Mondsee"-Fenster in Schlierbach.