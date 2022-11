Alkolenker krachte in Bushaltestelle - zwei Verletzte

Der 52-jährige Steyrer fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto in Steyr auf der Haratzmüllerstraße Richtung stadtauswärts. Plötzlich platzte - laut Angaben der Fahrzeuginsassen - an der Hinterachse ein Reifen, wodurch der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen krachte in der Nähe eines Mac Donalds in eine Bushaltestelle.

Üblicherweise stehen hier an der "Mac Donalds-Haltestelle" zahlreiche Jugendliche.

Die Haltstelle ist nur mehr ein Trümmerhaufen.

Dabei wurden der 52-Jährige und eine Passantin leicht verletzt. Es grenzt an ein Wunder, dass nicht mehr Menschen verletzt wurden, sagen Augenzeugen zu den OÖN. Üblicherweise ist die Haltestelle ein beliebter Treffpunkt von zahlreichen Jugendlichen.

Ein Alkovortest beim Autolenker fiel positiv aus; im Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr wurde die Alkoholisierung dann bestätigt. Der Lenker musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.