Alkolenker kollidierte mit Pkw und schleuderte gegen weiteres Auto

STEYR. Freitagabend fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Auto auf der Redterbrücke frontal gegen den Pkw eines 46-Jährigen und schleuderte daraufhin gegen das Auto eines 58-Jährigen.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Der Unfall passierte gegen 19:55 Uhr. Der 64-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Ybbs fuhr vorschriftswidirg auf dem linken in Richtung Ennser Knoten führenden Fahrstreifen der Redterbrücke in Richtung Kreisverkehr Haratzmüller Straße und kollidierte frontal mit dem Pkw samt Einachsanhänger des 46-Jährigen aus Steyr. Dadurch schleuderte der 64-Jährige gegen einen weiteren Pkw, der von einem 58-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land am rechten Fahrstreifen der Rederbrücke in Richtung Ennserknoten gelenkt wurde.

Der 64-Jährige, der stark nach Alkohol roch, wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus Steyr gebracht, wo ein Alkotest aufgrund seiner Verletzungen nicht möglich war. Eine durchgeführte Blutabnahme ergab jedoch eine Beeinträchtigung durch Alkohol und somit eine Fahruntauglichkeit.

Der 46-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, der 58-Jährige und sein Enkel, der bei ihm mitfuhr, wurden nicht verletzt.

