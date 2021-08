Alkolenker kam von der Fahrbahn ab - Führerschein abgenommen

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung war gegen 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Pkw auf der Steyrtalstraße in Waldneukirchen unterwegs. Dabei kam er plötzlich links von der Straße ab und fuhr über die Böschung. Der Pkw kam schließlich in den Sträuchern neben der Steyr zum Stillstand.

Ein bei dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,44 Promille, weshalb ihm an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen werden musste. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Steyr gebracht.