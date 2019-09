Alkoholisierter Radfahrer kam zu Sturz

Am Montag um 18:35 Uhr fuhr ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten mit seinem Fahrrad in Steyr auf der Wagnerstraße und wollte bei der Kreuzung mit der Schuhmeierstraße nach links in diese einbiegen. Dabei wurde er laut seinen Angaben von einem unbekannten Fahrzeuglenker abgedrängt und er kam dadurch auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz.

Der durch den Sturz leicht verletzte Mann verständigte selbst die Rettung und die Polizei. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,10 Promille.

