Alko-Fahrt nach Hochzeit endete mit Unfall

Sie sei die "Nüchternste" – aus diesem Grund sollte eine 31-jährige Frau in der Nacht auf Sonntag mit dem Auto nach Hause fahren. Dieser Ansicht waren zumindest die Begleiter der Frau, zwei junge Männer. Die Frau war Teil einer Hochzeitsgesellschaft und hatte die ganze Nacht gefeiert. In den frühen Morgenstunden stand sie ohne Schlüssel, Bargeld und Handy da.

Die Gegenstände hatte die 31-Jährige offenbar in einem anderen Auto liegen gelassen, weshalb sie auf eine Mitfahrgelegenheit angewiesen war. Zwei junge Männer im Alter von 23 und 29 Jahren boten sich kurzerhand als "Helfer in der Not" an. Die drei entschieden, dass sich die 31-Jährige als "Nüchternste" ans Steuer setzen sollte.

Unfall nach zehn Metern Fahrt

Bei der Fahrt von Linz Richtung Sierning kam es dann zu einem Streit zwischen den betrunkenen Männern. Der Autobesitzer (29) beschloss daraufhin, Richtung Grünburg weiterzufahren. Zehn Meter fuhr der 29-Jährige, ehe er mit seinem Wagen einen Wegweiser rammte und hängen blieb.

Nachdem die Mitfahrer geholfen hatten, den Pkw wieder in Gang zu setzen, fuhr das Trio zu einer Tankstelle in Waldneukirchen weiter. Dort setzte sich die Auseinandersetzung der beiden Männer fort. Polizisten aus Sierning fuhren schließlich vorbei und bemerkten, dass an dem Auto das vordere Kennzeichen fehlte. Außerdem war es mit Gras und frischem Erdreich beschmutzt. Es stellte sich heraus, dass sowohl die 31-Jährige mit 0,76 Promille als auch der 29-Jährige mit 1,42 Promille abwechselnd am Steuer saßen. Beide müssen mit Anzeigen rechnen.