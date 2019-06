Alko-Fahrt mit E-Scooter endete im Krankenhaus

Der Mann, der laut Alkotest 1,44 Promille intus hatte, war gegen 18:25 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radmoserweg Richtung Hubergutstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Der 64-Jährige dürfte mit einer auf dem Gefährt angebrachten Tafel an der Standsäule eines Verehrszeichens hängengeblieben sein.

Er stürzte über eine Böschung, schlug am Gehsteig der Hubergutstraße auf und blieb am Fahrbahnrand liegen. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Steyr gebracht, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

"Früher zu Fuß, heute mit dem Scooter"

Das Alkohol-Limit für die Nutzung von Elektro-Rollern beträgt 0,8 Promille. Eine Grenze, an die sich nicht jeder hält, wie Schwerpunktkontrollen der Linzer Polizei in den vergangenen Wochen zeigte. Insgesamt wurden im Stadtgebiet von Linz 13 betrunkene Scooter-Fahrer erwischt und angezeigt, die OÖN berichteten.

Die Polizei reagierte gegenüber den OÖN besorgt über den Alkoholkonsum mancher Fahrer. "Früher sind die Leute, wenn sie betrunken waren, zu Fuß heimgegangen, heute nehmen sie einen E-Scooter und fahren heim. Das haben auch unsere Kollegen in Wien beobachtet, als die E-Scooter eingeführt wurden", sagte der Chef der Linzer Verkehrsabteilung der Polizei, Heinz Felbermayr.

