Akku lädt zur wilden Jagd und zum "Weihn8skonzert"

Mit zwei sehens- und hörenswerten Terminen rutscht das Kulturzentrum Akku in Richtung Weihnachten: Am vierten Adventwochenende stehen ein Konzert und ein Kindertheater auf dem Programm.

Den Auftakt macht am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr die steirische Band "Rauhnacht". Unter dem Titel "Die wilde Jagd" ist ihr urtümlicher Sound mit schrägen Geschichten über geheimnisvolle Nächte und tägliche Banalitäten garniert. Tags darauf kommen um 14 und 16 Uhr die Kinder auf ihre Rechnung: Peter Schneck (& Co) stolpert in seinem musikalischen Theater "Weihn8skonzert" über allerlei amüsante Begebenheiten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper