AK-Mitarbeiter in Steyr erstritten fünf Millionen Euro

"Es geht um die Sache, nicht um die Höhe des Betrages", sagte Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Gerhard Klinger gestern bei der AK-Bilanzpressekonferenz in Steyr. Seine Mitarbeiter würden sich um ausstehende 58,37 Euro einer Angestellten im Sportartikelhandel genauso bemühen wie um 84.600 Euro für einen Facharbeiter. In diesem Fall teilte ein Gericht die Rechtsmeinung der AK, dass der Mann widerrechtlich gekündigt worden war.

"Insgesamt konnten wir im Jahr 2022 rund fünf Millionen Euro für unsere Mitglieder erkämpfen", berichtete Klinger an der Seite von AK-Präsident Andreas Stangl. 5605 Mal wandten sich im vergangenen Jahr AK-Mitglieder aus dem Großraum Steyr an die AK: Hervorzuheben ist ein Fall einer Zahnärztin aus dem Bezirk Steyr-Land. Die Arbeitgeberin wollte einer Ordinationshilfe im Krankenstand eine Kündigung einreden, mit dem Hinweis, sie meine es nicht böse und die Mitarbeiterin würde sich damit Stress und weitere Krankmeldungen ersparen. Dokumentiert war das alles in einem Chat-Verlauf. Nach dem Einschreiten der Arbeiterkammer musste die Zahnärztin insgesamt 5500 Euro Kündigungsentschädigung für zehn Wochen bezahlen. Mit Rat und Tat zur Seite stand die AK auch den Betroffenen der zwei größten Insolvenzen im Raum Steyr: Die Hoflieferanten und das Bau-Unternehmen Qualibau mussten Zahlungsunfähigkeit anmelden.

Wie vonseiten der Betriebsräte bei der Pressekonferenz zu hören war, wird das Thema der mangelnden Deutschkenntnisse bei neuen Kollegen ein immer größeres. Laut Präsident Stangl steht aktuell das Thema Teuerung im ganzen Land im Mittelpunkt vieler Beratungsgespräche.

