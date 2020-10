Ahorn und Amberbäume für ein besseres Stadtklima

Zwei Amberbäume beim Firmensitz von Wolfgang Schlederers Er-Sie-Es-Bau im Stadtgut und fünf Spitzahornbäume, die den Parkplatz der Mayr-Bau-Zentrale in der Griemühle beschatten sollen – das sind die jüngsten Zuwächse der Klimaaktion "1000 Bäume für Steyr", die auch in diesem Corona-Herbst voranschreitet. "Die Bäume sollen unseren Firmenparkplatz entsprechend beschatten", sagt Mayr, der mittlerweile 130 Mitarbeiter beschäftigt, "daher haben wir ihn auf der gesamten Länge bepflanzt."

Für zwei besonders hitzeresistente Amberbäume mit herrlicher Herbstfärbung hat sich Schlederer entschieden, der aktuell als Projektentwickler des Hotels Eden by Best Western aktiv ist, wo ab zweitem Quartal 2021 gleich 22 neue Arbeitsplätze entstehen werden, und der zudem einige Wohnbauprojekte in Planung hat.