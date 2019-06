Im Drogenrausch in Lokal, vor Häusern randaliert und Polizisten bedroht

Der 27-jährige Beschäftigungslose aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems wurde Anfang des Jahres vorzeitig aus der Haft zur Absolvierung einer Langzeit-Drogenentzugstherapie entlassen. Anfang Mai brach er die Therapie ab. Nach wenigen Tagen begab er sich aber wieder in ein Substitutionsprogramm, nahm aber gleichzeitig wieder Drogen.

In den Abendstunden des 4. Juni hielt sich der 27-Jährige in einem offensichtlich durch Drogen beeinträchtigten Zustand in einem Lokal in Kirchdorf auf, belästigte und provozierte die anwesenden Gäste, wobei er ein Mädchen massiv beschimpfte und bedrohte. Streit hatte der Verdächtige auch mit einem Burschen, der ihm nach einer verbalen Auseinandersetzung einen Faustschlag ins Gesicht versetzte, sodass der 27-Jährige unbestimmten Grades verletzt wurde. Daraufhin verließ er das Lokal. Am Heimweg drang der junge Mann in seinem Drogenrausch in einen vor einem Mehrparteienhaus abgestellten Pkw mit Gewalt ein. Durch die Geräusche wurde eine 55-jährige Hausbewohnerin wach, sie ging zum Auto, versperrte dem Verdächtigen, der auf dem Beifahrersitz saß, den Weg und schrie lautstark um Hilfe. Der 27-Jährige stieß die Frau beiseite, diese stürzte und verletzte sich. Der 27-Jährige flüchtete. Eine Nachbarin, die mittlerweile wach geworden war, alarmierte die Polizei.

Mittlerweile war es ein Uhr nachts am 5. Juni, als eine 58-Jährige die Polizei alarmierte, dass der 27-Jährige vor ihrem Haus randaliere.

Mehrere Polizeistreifen fuhren sofort zum Tatort. Der Verdächtige verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv, beschimpfte und bespuckte sie. Auch nach der Festnahme setzte er sein aggressives Verhalten fort, bedrohte die Polizisten und verletzte einen Beamten durch einen heftigen Kopfstoß schwer. Während der Fahrt zur Polizeiinspektion setzte der 27-Jährige sein aggressives Verhalten, seine wüsten Beschimpfungen und Drohungen weiter fort.

Bei der Wohnungsdurchsuchung des Verdächtigen wurden eine Mappe mit einer Betriebsanleitung für einen Pkw und drei Reisepässe einer Familie gefunden und sichergestellt.

Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Steyr wurde der 27-Jährige in die Justizanstalt Garsten gebracht.

