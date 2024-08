Afrikanischer Tanz mit zwei steirischen Toren

Nur weil anderen Vereinen wegen deren Wirtschaftsmisere die Lizenz verwehrt wurde, durfte der SKU Amstetten in der 2. Bundesliga bleiben und musste nicht absteigen. Der Verein nutzte den zweiten Geburtstag nach dem sportlichen Koma in der Bundesliga und ging im Sommer einkaufen. Schon in der ersten Meisterschaftsrunde bewiesen Charles-Jesaja Herrmann, der vom SV Waldhof Mannheim geholt wurde, und Jannik Wanner, der von Schwarz-Weiß Bregenz kam, dass sie ihr Geld wert sind. Die beiden Deutschen mit afrikanischen Wurzeln schossen die zwei Tore, mit denen der SKU einen 0:1-Rückstand in Voitsberg noch drehte und gleich beim ersten Auswärtsmatch drei Punkte entführte. Auch der ASK Voitsberg, als Meister der Regionalliga Mitte Aufsteiger in die Bundesliga, hat mächtig aufgerüstet. Unter anderem streift jetzt Jakob Jantscher, Urgestein von Sturm Graz, der auch gleich als Führungsspieler aufgefallen ist, das Trikot der weststeirischen Hügelländer über. Patrick Enengls neu formierte SKU-Mannschaft hatte noch weitere gute Einschussmöglichkeiten und bestimmte die Partie über weite Strecken. Nach einer endlosen Leidenszeit können die SKU-Fans wieder frohen Mutes auf die Tabelle blicken: Platz drei für die Amstettner nach der Startrunde. Die vergangene Horrorsaison begannen die Mostviertler übrigens mit einer 0:3-Schlappe gegen den GAK.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr