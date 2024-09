Ältester Bewohner Steyrs ist 104 Jahre alt

Er ist der älteste Steyrer. Bürgermeister Markus Vogl, Vizebürgermeister Michael Schodermayr und SPÖ-Bezirksvorsitzende Stadträtin Katrin Auer gratulierten dem Jubilar. Franz Weiss prägte während seiner Amtszeit die positive Entwicklung der Stadt. "Dass BMW in der Region nun der größte Arbeitgeber ist, gehört zu den Verdiensten von Franz Weiss", sagt der aktuelle Stadtchef. Franz Weiss wurde am 30. August 1920 in Garsten geboren. Der gelernte Schlosser und spätere Obermeister in den