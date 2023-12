Adventkranz fing Feuer - Brand in Wohnung endete glimpflich

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Wohnhauses in Kremsmünster. Als diese am Heiligen Abend gerade nicht zu Hause waren, fing ein Adventkranz Feuer. Die Flammen breiteten sich auf einen Tisch auf und es kam zu starker Rauchentwicklung in der Wohnung.

Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und belüftete die Wohnung. Verletzt wurde niemand.

