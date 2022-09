Ackerfurchen, wie mit dem Lineal gezogen

Der Kematner nimmt seit gestern an der 67. Auflage der Pflüger-WM in Ratheniska, Co Laois, in Irland teil, die noch bis heute dauert. Steiner hatte sich mit dem vorjährigen Bundessieg in der Klasse Beetpflug für seine zweite WM qualifiziert. Vor fünf Jahren hatte er in Kenia den 5. Gesamtplatz und den Vize-Weltmeistertitel im Graslandpflügen erreicht. Ebenfalls zum zweiten Mal bei einer WM am Start ist Leopold Aichberger von der LJ Haag. Er war vor vier Jahren in Deutschland in der Kategorie Drehpflug auf Rang sieben gelandet.