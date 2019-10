Achtloses Wegwerfen von Müll ist riesiges Problem

Wegwerfen von Abfall wird zu einer immer größeren "Sauerei". "Dieser Müll verschandelt nicht nur unsere Landschaft, sondern verschmutzt und gefährdet die Umwelt", prangerten Edeltraud Huemer und Andreas Ehrenhuber, Bauernbund-Bezirksobleute von Steyr-Land und Kirchdorf, bei einer Infoveranstaltung gemeinsam mit Jungbauernlandesobmann Christian Lang in Adlwang an. Die Entsorgung auf Feld, Wald und Wiese stelle massive Probleme für die Landwirte dar.

Littering lautet der Fachausdruck für die gedankenlose Müllentsorgung. Dieses illegale Treiben sei in den vergangenen Jahren vermehrt registriert worden. Es gebe leider immer mehr Menschen, die ihren Abfall dort wegwerfen, wo er gerade anfällt. "Nicht nur die Weltmeere sind voll Müll. Auch bei uns wird Abfall achtlos in der Natur weggeworfen", sagt Lang. Plastikmüll und Metalldosen verunreinigen das Erntegut und seien lebensgefährlich für Tiere. Am Beispiel der Zigarettenstummel bewahrheite sich das Sprichwort "kleine Ursache, große Wirkung": Die Filter verrotten nicht, verseuchen aber Böden und Grundwasser. Der Bauernbund fordert daher mehr Bewusstseinsbildung.