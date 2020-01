Achtjähriger lief in Schulbus

Eine 67-jährige Frau aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems bog gegen 13 Uhr mit einem Schulbus in den Kirchenweg ein, um dort Kinder und Schüler abzuholen. Der Schulbus war zu diesem Zeitpunkt mit einer Begleitperson besetzt. Beim Zufahren in Schrittgeschwindigkeit dürfte ein achtjähriger Bub, ebenfalls aus dem Bezirk Kirchdorf, vom Gehsteig auf die Fahrbahn gesprungen sein. Er kollidierte mit dem linken vorderen Eck des Schulbusses. Die Lenkerin hielt den Schulbus sofort an.

Der Achtjährige wurde bei dem Unfall zu Boden gestoßen und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde mit der Rettung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum gebracht.