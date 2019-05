Achte Mahnwache gegen Verlust der Menschlichkeit

WARTBERG. Was Gemeindebürger zur bereits achten Mahnwache, heute um 18 Uhr vor dem Caritas-Gästehaus, auf die Straße treibt:

Der Terrormiliz Islamischer Staat gelten sie als "Ungläubige", weshalb Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden in Syrien und im Irak von ihr ermordet werden. Eine jesidische Familie, die seit Dezember 2014 in Wartberg untergebracht war, wurde nach abschlägigem Asylverfahren nach Fieberbrunn in ein "Rückkehrberatungszentrum" verfrachtet. Die zehnjährige Tochter, die in Wartberg gerne in die Volksschule ging, ist ein verstörtes Kind, das zu lachen aufgehört hat. Die Eltern, die unentgeltlich bei vielen Arbeiten in der Gemeinde halfen, sind gebrochene Leute. Ihnen ist heute die Mahnwache gewidmet, bei der die ehemalige ORF-Korrespondentin Susanne Scholl spricht.

