Schmutzige Schaufenster, schmucklose Verkaufsräume, vor sich hin dämmernde Innenstadthäuser – das alles soll in Steyr bald Geschichte sein. Regionalentwicklerin Daniela Zeiner sagt dem Leerstand in der Innenstadt den Kampf an. Ihr ist bewusst, dass das kein Sprint, sondern vielmehr ein Marathon werden wird.