Acht gelbe Karten beim Derby im Schneegestöber

An Spannung fehlte es beim Duell der beiden Nachbarvereine nicht, aber an Toren, bedingt durch die extremen Wetterverhältnisse, bei dem 0:0-Unentschieden am Spielende. Mangelnden Einsatz darf man den Mannschaften nicht vorwerfen: Dreimal zeigte der Referee Seitenstetten die gelbe Karte, bei St. Peter kam zu fünfmal Gelb auch noch die rot-gelbe Ampelkarte für Kaltak (74.) hinzu.