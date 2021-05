Acht Feuerwehren löschten Wohnhaus-Brand in Christkindl

Sie konnte sich beim Brand, der in einem Zimmer im Dachgeschoss des Hauses an der Saaßstraße ausgebrochen war, noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Laut ersten Meldungen vom Brandort waren die Einsatzkräfte noch von drei Verletzten ausgegangen. "Die Flammen haben zwar auf die Fassade übergegriffen, aber wir haben das Feuer rasch unter Kontrolle gehabt", sagt Einsatzleiter Josef Mauhart, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Schwaming. Insgesamt waren acht Feuerwehren aus Garsten und Steyr im Einsatz.

Der Löscheinsatz Bild: TEAM FOTOKERSCHI.AT / MADER