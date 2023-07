Achleitner: Standort Steyr als Wegweiser in die Zukunft

"Steyr steht für Dynamik und Innovationsstärke", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) am Dienstag bei seiner Tour durch Oberösterreichs bedeutenden Wirtschaftsstandort. Im Rahmen eines Bezirkstages in Steyr hat Achleitner mehrere Unternehmen der Stadt besucht, darunter Kappa Filters und SKF Steyr. In puncto Energiewende und Nachhaltigkeit sieht er in Steyr eine Vorreiterrolle.