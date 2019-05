Abwechslung für die ganze Familie

Spiel und Spaß am laufenden Band bietet das mittlerweile zur Tradition gewordene Familienfest am kommenden Samstag, 25. Mai, ab 13.30 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum Garsten. Auf dem Programm stehen eine Reihe von Aktivitäten, an denen sich Kinder und Erwachsene beteiligen können: Etwa ein Streichelzoo, eine Hüpfburg, Schminkstation, Reiten oder Hula Hoop. Erstmals ist auch die Feuerwehr Garsten mit einem Fahrzeug vor Ort.

Ebenfalls auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums findet parallel dazu der 19. Garstner Kinderlauf statt. Gestartet wird um 15 Uhr mit dem Lauf der Jüngsten. Die Streckenlänge beträgt je nach Alter bis zu 1000 m. Anmeldungen Samstag ab 13.30 Uhr beim Kinderspielplatz. Der Lauf findet bei jeder Witterung statt.

