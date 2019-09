Der Schock vor Anpfiff dürfte bei den Rot-Weißen tief gesessen haben: Mit dem verletzten Duo Nicolas Wimmer und Alberto Prada musste Trainer Willi Wahlmüller gegen die Young Violets aus Wien die komplette Innenverteidigung vorgeben. Und obwohl Dragan Marceta bei seinem Debüt in der Startelf und speziell Michael Halbartschlager ihre Sache wirklich gut machten – was die Rot-Weißen in den ersten 30 Minuten den 1600 Fans zeigten, erinnerte mehr an einen