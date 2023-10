Abschied nach 13 Jahren: Steyrer Pfarrleiterin macht Pause

Beim Erntedank-Gottesdienst verabschiedete sich die Pfarrgemeinde Steyr-Ennsleite am vergangenen Sonntag von Pfarrleiterin Angelika Paulitsch. Als eine mutige, tatkräftige und wortgewaltige Pfarrleiterin mit großem Gottvertrauen, starkem Selbstbewusstsein und klaren Positionen in theologischen sowie kirchen- und gesellschaftspolitischen Fragen leistete sie ihrer Pfarrgemeinde in den vergangenen 13 Jahren wertvolle Dienste und meisterte manche Herausforderung.

Paulitsch’ Kreativität, ihr musikalisches Können und ihr Engagement für Menschen am Rand der Gesellschaft werden den Pfarrgemeinde-Mitgliedern in Erinnerung bleiben. Für persönliche Begegnungen nahm sie sich immer Zeit. Außerdem ist ihr Team stolz, dass sie im Modell "Dechant im Team" ihre Frau stand.

Jetzt gilt es für die Pfarrgemeinde, die Zukunft weiterhin gut zu gestalten. Ein ehrenamtliches Seelsorgeteam wird die Leitung übernehmen. Burghard und Annemarie Ebenhöh, Bernhard Felbauer, Elisabeth Weber und Ernst Embacher werden die Rolle des Zuhörens und Daseins übernehmen. Angelika Paulitsch nutzt den großen organisatorischen Auf- und Umbruch in der Kirche für eine Bildungskarenz. Während des Umstrukturierungsprozesses in der Kirche in Steyr werden die Aufgaben aller pastoralen Mitarbeiter neu verteilt. Auf der Ennsleite hofft man, dass Paulitsch auch nach ihrer Rückkehr einen Platz in ihrer Heimatpfarre finden wird.

