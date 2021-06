Ablinger fix bei Vorwärts

Als Leihspieler von Blau-Weiß Linz hatte Philipp Ablinger bei Vorwärts einen Einstand nach Maß: In einem Heimspiel gegen den Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt wurde er in der 72. Minute bei 0:2 als Joker eingewechselt. Gleich bei seinem ersten Einsatz knöpfte er mit einem Doppelpack den Kärntnern noch einen Punkt ab. In weiteren 21 Ligaspielen für die Rot-Weißen konnte der Maturant im BORG Linz zwar nicht mehr die Arme zum Torjubel hochreißen, aber Sportdirektor Jürgen Tröscher vertraut auf das Potenzial des 19-Jährigen: "Er hat sich sehr gut entwickelt." Fazit: Ablinger unterschrieb einen Zweijahresvertrag und nannte die Verlängerung beim SKV "die beste Option".