Abgestelltes Auto überrollte an der Steyr Badegast

Eine 55-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land stellte gegen 15.45 Uhr ihren Wagen auf einem Parkplatz in der Gemeinde Aschach an der Steyr ab. Dann legte sie sich neben der Steyr auf die dortige Liegewiese. Eine dreiviertel Stunde später setzte sich ihr abgestellter Wagen in Bewegung und rollte etwa 30 Meter die Böschung Richtung Steyr hinunter. Dabei überrollte das Fahrzeug die Beine eines weiblichen Badegastes. Die 67-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land verletzte sich dabei unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Wagen rollte weiter und kam schließlich in der etwa 40 cm tiefen Steyr zum Stillstand. Er musste mit aufwendigen Hilfsmitteln geborgen werden.

