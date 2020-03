Abends im Museum: Über die Gefahr der Macht im Netz

Die österreichische Journalistin, Publizistin und digitale Botschafterin Ingrid Brodnig stellt im Museum Arbeitswelt am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr ihr neues Buch „Über Macht im Netz“ vor. Jasmin Oberhammer, Anna Murauer, Clara Berthold und Celina Luister, vier Schülerinnen der 4CHL der HLW Steyr haben im Rahmen ihrer Diplomarbeit diese Abendveranstaltung organisiert. Ihre Schulkolleginnen können sich schon am Nachmittag mit der namhaften Expertin austauschen.

Ingrid Brodnig wurde im Jahr 2017 zum „Digital Champion“ Österreichs für die Europäische Kommission ernannt und mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis ausgezeichnet. Sicherheit im Internet ist für sie ein zentrales Thema der Gegenwart und Zukunft. Viele Menschen sind sich der Gefahren nicht bewusst, sind kaum sensibilisiert für Fake News und der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten, die sie im Netz preisgeben. Mit ihren Büchern, Kolumnen und öffentlichen Auftritten sensibilisiert die Digital-Expertin Brodnig seit einigen Jahren.

Im „World Wide Web“ geben längst die großen Unternehmen wie Facebook, Google und Amazon den Ton an. Sie erlangen enormen Reichtum und zahlen wenig Steuern. Rasant arbeiten diese digitalen Riesen am Umbau der Gesellschaft: Ganze Branchen werden durch billigere Arbeitskräfte, Software und Roboter ersetzt. Der Mensch wird zur gewinnbringenden Datenquelle reduziert. Brodnig ist der Meinung, dass sich Bürger, aber auch staatliche Akteure dagegen wehren müssen. Welchen Handlungsspielraum sie im digitalen Raum haben, schreibt sie in ihrem neuen Buch „Über Macht im Netz“.

Im Anschluss an die Buchpräsentation steht die Autorin im Museum Arbeitswelt für eine offene Diskussions- und Fragerunde zur Verfügung.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at