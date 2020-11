Abendessen aus dem "Hotelrestaurant"

Das Frühstücksgeschirr im Restaurant ist abgeräumt, weshalb in der Küche des "Wirt im Feld" in Dietachdorf der Tag früh beginnt. Der Hotelbetrieb darf im Corona-Lockdown Geschäftsreisende beherbergen, weshalb auch am Nachmittag in der Küche für die Verköstigung der Zimmergäste und den Abendverkauf gearbeitet wird. Am Wochenende werden zu Mittag Warmhalteboxen neben der Rezeption über den Verkaufstisch gereicht. "Wir halten damit den Betrieb nicht nur am Laufen", sagt Wirt Josef Schweinschwaller, "das Martinigansl im Straßenverkauf war und ist ein Renner."

Abholessen gibt es von Montag bis Donnerstag von 17.30 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr, Tel. 0 72 52 / 38 2 22.

Plattform „Wirtshaus to go“

Auf der Plattform „Wirtshaus to go“ können Wirte ihr Angebot kostenlos hochladen und Genießer das Passende finden. Alles auf einen Blick auf nachrichten.at/gastro