Ab Mitte Oktober gibt es einen neuen Sozialmarkt in der Pyhrn-Priel-Region

Wenn alles nach Plan läuft, werden am 11. Oktober um 14 Uhr erstmalig die Türen im Rotkreuz-Markt Pyhrn-Priel in Windischgarsten in der Dambachstraße 12 für alle Menschen öffnen, die durch ihre persönliche Situation einen Anspruch auf eine Einkaufskarte haben. Dienstag und Freitag sind die beiden Verkaufstage.

"In Zeiten enormer Preissteigerungen ermöglichen wir den Menschen, die unmittelbar von Armut betroffen sind und sich oft selbstverständliche Dinge nicht oder nur sehr schwer leisten können, eine bessere Lebensqualität", sagt Monika Felbermayr, die Spartenverantwortliche für den Rotkreuz-Markt.

Einkaufskarte gibt‘s auf Antrag

Gemeinsam unterstützen die Gemeinden Windischgarsten, Spital am Pyhrn, Roßleithen, Rosenau, Vorderstoder, Hinterstoder, Edelbach und St. Pankraz die Initiative des Roten Kreuzes.

Werner Dilly von der Knödelwerkstatt stellt für den Markt 14-täglich eine frische Auswahl seiner Knödelvariationen kostenlos zur Verfügung. Billa Windischgarsten, Spar Windischgarsten und Unimarkt Windischgarsten überlassen zwei Mal wöchentlich diverse Handelswaren, und die Bäckerei Landlinger aus Windischgarsten versorgt die neue Einrichtung regelmäßig mit Brot und Gebäck. Weitere Warenspender sind jederzeit herzlich eingeladen, mitzumachen.

Eine Einkaufskarte bekommt man auf Antrag. Die entsprechenden Formulare liegen ab sofort in allen Pyhrn-Priel-Gemeinden, bei der Sozialberatungsstelle Windischgarsten und bei der Rotkreuz-Dienststelle in Windischgarsten auf. Einkaufen kann man um 30 Euro pro Woche.