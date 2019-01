Ab Herbst dürfen Kinder aus der Volks- und Mittelschule in einer Klasse lernen

ST. VALENTIEN. NMS St. Valentin startet eine neue Unterrichtsform und kooperiert mit Vorarlberger Schule

Ältere Schüler begleiten die jüngeren durch den Schulalltag. Bild: NMS St. Valentin

Ab September will die Neue Mittelschule St. Valentin-Schubertviertel neue Wege in der Bildung beschreiten: In Mehrstufenklassen sollen die Schüler individuell und eigenverantwortlich im jeweiligen Tempo lernen dürfen. Dabei werden jeweils mehrere Schulstufen in einer Klasse zusammengefasst. Im konkreten Fall der St. Valentiner Schule sind dies Kinder der vierten bis sechsten sowie Kinder der siebten und achten Schulstufe – womit dieser Schulversuch sogar schulübergreifend Schüler der Volksschule und NMS in einer Klasse vereint.

„Wir bereiten uns bereits seit eineinhalb Jahren auf diesen neuen pädagogischen Weg vor“, sagt Direktorin Susanne Stiftner, „dieser Schulversuch bedeutet natürlich mehr Arbeit, aber wir haben bereits gute Erfahrungen mit Kindern, die nach diesem Konzept unterrichtet werden.“

Großes soziales Lernfeld

Die Volksschule am St. Valentiner Hauptplatz habe dieses Konzept bereits vor zehn Jahren eingeführt, deren Kinder seien deutlich selbständiger. Schulübergreifend, wie diese Unterrichtsform nun an der NMS St. Valentin ab Herbst eingeführt werden soll, ist es aber eine Premiere im Bundesland: Kinder aus mehreren Schulstufen aus Volks- und Neuer Mittelschule in einer Klasse zu unterrichten, wird erstmals in Niederösterreich gemacht.

Die Lehrer der NMS seien bereits in der potenzialfokussierten Pädagogik ausgebildet, nun müsse nur noch das finale Okay durch die Schulbehörde erteilt werden.

„Es soll kein Kind überfordert oder gebremst werden“, sagt Stiftner, „gleichzeitig ergibt sich durch die Altersunterschiedlichkeit der Klasse aber ein großes soziales Lernfeld.“ Dies sei insofern wichtig, da es bereits sehr viele Einzelkinder gebe, die ein miteinander und voneinander Lernen gar nicht mehr kennen würden.

Erfahrungen, wie dieses Konzept in der Praxis funktioniert, haben sich die Mostviertler Pädagogen in Vorarlberg geholt. „Die Schule am See in Hard macht es in dieser Art schon seit Jahren. Vorarlberg ist in der Bildung ein Vorzeigebundesland“, sagt Stiftner. Es sei kaum zu glauben, dass die Pädagogik im kleinen Österreich derart unterschiedlich ticke. Interessant sei aber, dass die Vorarlberger und die St. Valentiner unabhängig voneinander ein sehr ähnliches Konzept ausgearbeitet hätten. „Wir haben die Schule bereits besucht, uns informiert und werden weiter kooperieren.“ Die neue Schulform soll ab Herbst allen Kindern der vier Sprengel-Volksschulen offenstehen.

