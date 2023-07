Ab Ferienbeginn: Shuttledienst für den Sebaldusweg

Dem heiligen Sebaldus geweiht, gilt der Pilgerweg als einer der schönsten in Oberösterreich. Auf insgesamt vier Etappen führen 86 Kilometer durch die Gemeinden Großraming, Losenstein, Laussa, Maria Neustift, Gaflenz, Weyer und enden wieder am Startpunkt in Großraming. Ein Erfolgsgeheimnis des Sebaldusweges ist ein Shuttledienst, der bei Buchung von Pauschalarrangements bei derzeit 15 Beherbergungspartnern inkludiert ist. Dieser Shuttledienst wird ab den Sommerferien (ab 8. Juli) bis Ende Oktober an Samstagen und Sonntagen sowie am 14. und 15. August mit Fahrplan angeboten.

