Ab Dienstag tourt der Postbus wieder nach Christkindl

Rechtzeitig vor Mariä Empfängnis kommt vom Tourismusverband Steyr nun doch noch grünes Licht für die Fahrten mit dem traditionellen Oldtimer-Postbus im Advent. „Wir haben in den vergangenen Tagen sämtliche rechtlichen Fragen geklärt, nun dürfen wir fahren“, sagt Steyrs Tourismuschefin Eva Pötzl. Unter strengsten Sicherheitsauflagen – keine Stehplätze, Verwendung von Mund-Nasen-Schutz, Zustieg nur über die hintere Tür und Desinfektion von Haltestangen und Griffen nach jeder Fahrt – wird der beliebte Postbus erstmals wieder am Dienstag 8. Dezember, von 10 bis 16 Uhr von der Steyrer Marienkirche am Stadtplatz zum Pfarrhof Christkindl fahren. Die letzte Rückfahrt ab Christkindl wird um 16.30 Uhr sein. Der aus Bad Aussee angemietete Oldtimer wird zudem an den beiden folgenden Adventwochenenden, 12./13. Dezember und 19./20. Dezember, unterwegs sein. Einziger Wermutstropfen: Es wird in diesem Advent keine Führungen mehr in Christkindl geben.

Weiterhin kein OK gibt es für die beliebten vorweihnachtlichen Fahrten mit der Steyrtal Museumsbahn. Das „Schnauferl“ wird voraussichtlich erst wieder am Silvestertag von Steyr nach Grünburg unterwegs sein.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at